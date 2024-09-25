США перехопили і повернули Україні шаблі X-XIII ст., викрадені на окупованих РФ територіях
Новини — Середа, 25 вересня 2024, 16:42 —
Сполучені Штати передали Україні чотири середньовічні шаблі, які зловмисники викрали з окупованих Росією територій та намагалися продати у США.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Укрінформ".
Чотири шаблі, датовані X-XIII сторіччями, виявили американські митники у пакунку, який пересилали до США під виглядом набору для барбекю. З’ясувавши, що у відправленні знаходяться артефакти, їх відправили на подальшу експертизу.
"Наші експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали фотографії, і так було встановлено, що це предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України", – зазначив на церемонії передачі заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс.
На церемонії передачі українську сторону представляв міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький.
Загалом США ідентифікували 11 культурних цінностей, які, ймовірно, належать Україні. Решта об’єктів зараз перебувають у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.
Нагадаємо, у березні 2024 року Нідерланди передали Україні вісім незаконно вивезених археологічних артефактів – наконечників стріл та списів.
Восени 2023 року в Україну після майже 10-річної судової тяганини повернулося так зване "скіфське золото" – артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі.