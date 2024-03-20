Нідерланди передали Україні вісім незаконно вивезених археологічних артефактів

Нідерланди повернули Україні вісім археологічних артефактів, які виявились незаконно вивезеними з української території.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, пише "Європейська правда".

20 березня директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів Альфред Рус передав посольству України в Нідерландах вісім предметів археології, які раніше незаконно вивезли з території України.

Це наконечники списів та стріл з різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя.

Нідерландські митники зацікавились предметами під час їхнього ввезення у Нідерланди у березні 2023 року, запідозривши, що вони можуть бути викрадені.

Фото Ірини Драбок

Після цього профільні установи у Нідерландах дослідили походження знахідок, звернувшись також до Національного музею історії України.

Особа, якій адресувались пам’ятки, відмовилася від претензій на них, коли з’ясувалося, що їх вивезли з України з порушенням законодавства.

Нагадаємо, восени 2023 року в Україну після майже 10-річної судової тяганини повернулося так зване "скіфське золото" – артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі.

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