США перехватили и вернули Украине сабли X-XIII веков, похищенные на оккупированных РФ территориях

Соединенные Штаты передали Украине четыре средневековые сабли, которые злоумышленники похитили с оккупированных Россией территорий и пытались продать в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Укринформ".

Четыре сабли, датированные X-XIII веками, обнаружили американские таможенники в пакете, который пересылали в США под видом набора для барбекю. Выяснив, что в отправлении находятся артефакты, их отправили на дальнейшую экспертизу.

Укрінформ

"Наши эксперты обратились в Национальный музей истории Украины в Киеве, передали фотографии, и так было установлено, что это предметы культурного наследия, сокровища самобытного прошлого Украины", – отметил на церемонии передачи заместитель министра национальной безопасности США по вопросам стратегии, политики и планирования Роберт Сильверс.

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На церемонии передачи украинскую сторону представлял министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

В целом США идентифицировали 11 культурных ценностей, которые, вероятно, принадлежат Украине. Остальные объекты сейчас находятся в процессе идентификации украинскими экспертами на основе предоставленных фотографий.

Напомним, в марте 2024 года Нидерланды передали Украине восемь незаконно вывезенных археологических артефактов - наконечников стрел и копий.

Осенью 2023 года в Украину после почти 10-летней судебной тяжбы вернулось так называемое "скифское золото" – артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме.