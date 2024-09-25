Румунія візьме у США позику на 920 млн доларів для зміцнення обороноздатності

Румунія підписує зі Сполученими Штатами угоду про позику з Фонду військового фінансування на оборонні потреби у розмірі 920 млн доларів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Прем’єр Румунії Марчел Чолаку на церемонії підписання угоди заявив, що доступ Румунії до фінансування обсягом 920 млн доларів від США є "сильним аргументом щодо довіри" у відносинах двох країн.

Фонд військового фінансування є програмою США з надання грантів та позик партнерським державам для закупівлі озброєння американського виробництва, а також суміжних послуг та фінансування навчання військових.

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Через цей механізм Румунія зможе отримати кошти на вигідніших умовах, аніж ті, за якими держава найчастіше здійснює запозичення.

"Ми будемо розвивати у Румунії оборонні потужності, створювати робочі місця для румунів і знову почнемо відігравати помітну роль у виробництві озброєння на рівні регіону. Водночас ми отримуємо доступ до озброєння найвищого рівня, що допоможе нам спільно із США та іншими союзниками у НАТО посилювати колективну оборону та стримувати загрози для Румунії та інших країн східного флангу", – заявив Чолаку.

Він додав, що погоджена сума є лише першим етапом, а загалом Румунія має пропозиції проєктів на суму до 2 млрд євро через цей самий механізм.

Нагадаємо, у серпні США схвалили продаж Румунії ракет AMRAAM на 180 млн доларів.

Польща нещодавно підписала контракти на закупівлю систем радіолокаційного контролю та дронів на суму понад мільярд злотих.