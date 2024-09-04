Польща закупить радари і дрони на понад мільярд злотих

На Міжнародному салоні оборонної промисловості в польському місті Кельце в середу, 4 вересня, Польща підписала контракти на закупівлю систем радіолокаційного контролю та дрони на суму понад мільярд злотих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє wyborcza.pl.

Контракт між польським Агентством озброєння та іспанською компанією Indra Sistemas передбачає постачання 15 систем радіолокаційного контролю протягом 2025-2031 років на суму приблизно 1,1 мільярда злотих.

Вісім систем польська сторона отримає в межах основного замовлення, решту сім – може замовити в межах опціону.

Реклама:

"Це системи, яких дуже чекає польська армія, яких прагнуть наші авіатори і командири, а також всі ті, хто обслуговує військові аеродроми. Завдяки ним ми зможемо безпечно спостерігати за небом, щоб наші літаки, в тому числі найсучасніші F-35, могли безперешкодно злітати і сідати" – сказав заступник голови Міноборони Польщі Павел Бейда.

Другий контракт, укладений між Агентством озброєння і WB Electronics, стосується поставки шести комплектів безпілотних авіаційних систем FlyEye на суму приблизно 24 мільйони злотих. Поставки дронів будуть завершені до кінця 2026 року.

Бейда уточнив, що сьогоднішня угода є частиною більшого контракту, який передбачає поставку 1600 безпілотників Польщі до 2035 року.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Польща різко збільшила свої витрати на оборону й лише у 2024 році планує витратити близько 150 мільярдів злотих. Серед найбільших контрактів – закупівля 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache для польської армії.

Раніше повідомлялося, що Польща планує збільшити оборонний бюджет до 4,7% ВВП у 2025 році та витратити на це на $14 млрд більше, ніж у 2024 році.