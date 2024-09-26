Зеленський та Макрон обговорили підготовку Францією бригади українських військових

Найближчим часом Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду.

Про це стало відомо після зустрічі президента Володимира Зеленського та його французького колеги Емманюеля Макрона, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі Зеленський та Макрон обговорили подальше посилення української системи ППО з допомогою Франції та навчання військових.

Зокрема, стало відомо, що найближчим часом країна підготує та повністю оснастить українську бригаду.

Реклама:

Також лідери країн обговорили результати нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів "Формули миру" та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки. Також приділили увагу підготовці до другого Саміту миру.

Зеленський подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу та зазначив, що розраховує на всебічну співпрацю з новим урядом країни.

У вересні Збройні сили Франції повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.

Нещодавно спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року.