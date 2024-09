Франція до кінця року виділить 60 млн євро на підтримку енергетики України

Спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Гайльбронн представляв Францію на міністерській зустрічі G7+ з питань енергетичної підтримки в кулуарах Генасамблеї ООН.

"З наближенням зими ситуація критична – ми повинні діяти зараз, щоб швидко знайти конкретні енергетичні рішення. Франція надасть щонайменше 60 мільйонів євро до кінця року", – написав він.

Representing 🇫🇷 at G7+ Ministerial meeting on 🇺🇦 Energy Support on the sidelines of #UNGA. With winter approaching, the situation is critical –we must act now to bring swiftly concrete energy solutions. France will provide at least 60M€ by the end of the year! ⚡️@SecBlinken… pic.twitter.com/FTx1SFfkyf