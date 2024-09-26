Зеленский и Макрон обсудили подготовку Францией бригады украинских военных

В ближайшее время Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.

Об этом стало известно после встречи президента Владимира Зеленского и его французского коллеги Эманнюэля Макрона, передает "Европейская правда".

Во время встречи Зеленский и Макрон обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО с помощью Франции и обучение военных.

В частности стало известно, что в ближайшее время страна подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.

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Также лидеры стран обсудили результаты недавних тематических конференций на основе отдельных пунктов "Формулы мира" и подготовку к встрече по ядерной безопасности. Также уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.

Зеленский поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, а также за военную помощь и отметил, что рассчитывает на всестороннее сотрудничество с новым правительством страны.

В сентябре Вооруженные силы Франции сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.

Недавно спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн анонсировал выделение 60 млн евро на поддержку украинской энергетики до конца этого года.