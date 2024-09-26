Зеленський та Мішель обговорили використання доходів від заморожених активів Росії

Президент Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає "Європейська правда".

Основною темою зустрічі Зеленського та Мішеля стали використання доходів від заморожених активів Росії для потреб України та кроки, які слід зробити, щоб реалізувати відповідне рішення якомога швидше.

Окрему увагу вони приділили продовженню санкційного тиску на Росію та блокуванню будь-яких способів обходу санкцій.

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Крім того, Зеленський та президент Європейської ради докладно обговорили ситуацію на фронті, військові потреби, кроки для зміцнення стійкості й обороноздатності України, а також реалізацію спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС.

Зеленський також подякував за перший транш на суму 1,5 млрд євро, який вдалося отримати з доходів від активів РФ.

"Я думаю, що з вашою підтримкою наш шлях до ЄС буде швидшим. З викликами. Але в будь-якому разі ми бачимо це світло в найближчому майбутньому", – додав він.

Нагадаємо, Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу, до кінця року буде скерований ще 1 млрд євро на закупівлю зброї для України.

Також нещодавно повідомлялося, що Євросоюз планує все ж забезпечити новий кредит для України розміром до 40 млрд євро до кінця 2024 року незалежно від участі США – після того, як із погодженим G7 планом кредиту на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ виникли проблеми.