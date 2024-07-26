ЄС передав Україні перший транш у 1,5 млрд євро з прибутків від заморожених росактивів

У Європейському союзі оголосили про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.

Про це у Twitter (X) написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", – підкреслила вона.

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Нагадаємо, Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу в 1,4 мільярда євро, до кінця року буде скерований ще 1 мільярд євро на закупівлю зброї для України.