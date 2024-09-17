ЗМІ: ЄС готує "план Б" кредиту для України з використанням росактивів на випадок неучасті США

Євросоюз планує все ж забезпечити новий кредит для України розміром до 40 млрд євро до кінця 2024 року незалежно від участі США – після того, як із погодженим G7 планом кредиту на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ виникли проблеми.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, у ЄС готуються надати Україні до 40 млрд євро у вигляді кредиту до кінця року незалежно від того, чи вдасться домовитися про участь США.

Нагадаємо, йдеться про план кредиту для України обсягом 50 млрд доларів, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів. Проте після того між ЄС і США залишилися розбіжності щодо деталей.

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Спершу планувалося, що ЄС і США забезпечать по 20 млрд, а ще 10 млрд розподілять між собою Британія, Японія і Канада.

США задля стабільності надходження прибутків, що обслуговуватимуть кредит, хочуть запобіжників, які б гарантували, що російські активи – більшість з яких заморожені у Європі – залишаться замороженими.

У Брюсселі запропонували для цього змінити модель продовження санкцій, які блокують російські активи, та встановити терміном продовження не 6 місяців, як зараз, а 36 місяців, що дало би більше визначеності. Лунали пропозиції і про 5-річний термін.

Глава угорського уряду Віктор Орбан нібито виступив категорично проти і не хоче повертатися до питання до того, як стане відоме ім’я нового президента США.

"Планом А" Єврокомісії залишається початкова схема з участю США. Проте європейські посадовці хочуть підготувати варіанти рішення на випадок, якщо Будапешт продовжить тримати вето аж до виборів 5 листопада.

Згідно з проєктом документа, який отримали у FT, ЄС планує до кінця року підготувати для України пакет допомоги на мільярди євро, що стануть доповненням до існуючої європейської програми допомоги. Для рішення потрібна буде проста більшість, а не одностайність, і це дозволить обійти угорське вето.

Цифра може варіюватися від 20 млрд до 40 млрд євро, її остаточно визначить Єврокомісія після консультацій з країнами-членами.

У разі задіяння Євросоюзом альтернативного варіанту потрібно буде збільшувати запозичення ЄС і підкріплювати його спільним бюджетом. Для задіяння "плану Б" підготовку доведеться почати вже найближчими тижнями, щоб вчасно завершити усі формальності.

У проєкті йдеться, що пропозицію важливо схвалити до кінця жовтня, щоби саму позику можна було фіналізувати до кінця 2024 року і надалі поступово виплачувати Україні траншами. У ній так само передбачають використання для погашення кредиту доходів від заморожених російських активів, обсяги яких оцінюють від 2,5 млрд до 3 млрд євро на рік.

Раніше неофіційно повідомляли, що зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс знизила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів.