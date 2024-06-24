ЄС створив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України
Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Financial Times заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
За його словами, оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості щодо доходів від заморожених російських активів, вона "не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей".
Боррель додав, що обхідний шлях "складний, як і кожне юридичне рішення, але він працює".
Лазівку обговорюватимуть міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок у Люксембурзі.
Він також розповів, що Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклав з прем'єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня: Будапешт відмовився від заходів на підтримку України в обмін на те, що не накладатиме вето на заходи інших союзників по Альянсу. Але Угорщина відмовилась.
"Ми запропонували Угорщині: ваші гроші не будуть використані на підтримку України в жодному разі. Не тільки на летальну (зброю), але й на будь-яку (підтримку). Забирайте свої гроші. Викиньте свої гроші зі скриньки. Я не хочу використовувати ваші гроші", – сказав Боррель, додавши, що Угорщина сказала "ні".
Головний дипломат сказав, що позиція Будапешта "має щось спільне з міцними зв'язками, які вони (угорці) мають з Росією".
Видання зазначає, що, обійшовши вето Угорщини, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 щодо залучення $50 млрд кредиту для Києва до грудня.
Водночас, за словами посадовців, Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, відповідно до яких російські активи залишаються замороженими.
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