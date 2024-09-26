Німеччина виділить €70 млн на підтримку енергосистеми України

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив у середу, 25 вересня, пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло– та електропостачання України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Ці гроші спрямують на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями, повідомила пресслужба федерального міністерства економічної співпраці та розвитку.

Мета такого підходу – створення децентралізованого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектростанцій або сонячних систем.

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За даними німецького відомства, створення децентралізованого та гнучкого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектроцентралей, котлів, генераторів та сонячних систем має на меті запобігти найгіршим наслідкам у постраждалих містах та громадах, особливо на тлі наближення зими.

Завдяки такій допомозі, громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні об'єкти отримають більш надійне та незалежне енергопостачання, наголошують у Берліні.

На думку міністерки Свеньї Шульце, Росії буде "не так просто" зруйнувати децентралізовану енергосистему в Україні.

Нагадаємо, Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.

А спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року.