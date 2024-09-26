Німеччина виділить €70 млн на підтримку енергосистеми України
Бюджетний комітет Бундестагу схвалив у середу, 25 вересня, пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло– та електропостачання України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
Ці гроші спрямують на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями, повідомила пресслужба федерального міністерства економічної співпраці та розвитку.
Мета такого підходу – створення децентралізованого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектростанцій або сонячних систем.
За даними німецького відомства, створення децентралізованого та гнучкого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектроцентралей, котлів, генераторів та сонячних систем має на меті запобігти найгіршим наслідкам у постраждалих містах та громадах, особливо на тлі наближення зими.
Завдяки такій допомозі, громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні об'єкти отримають більш надійне та незалежне енергопостачання, наголошують у Берліні.
На думку міністерки Свеньї Шульце, Росії буде "не так просто" зруйнувати децентралізовану енергосистему в Україні.
Нагадаємо, Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.
А спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року.