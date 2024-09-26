Германия выделит €70 млн на поддержку энергосистемы Украины

Бюджетный комитет Бундестага одобрил в среду, 25 сентября, пакет помощи на общую сумму 70 миллионов евро, предназначенный для сектора тепло– и электроснабжения Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Эти деньги направят на обеспечение украинских городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями, сообщила пресс-служба федерального министерства экономического сотрудничества и развития.

Цель такого подхода – создание децентрализованного энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектростанций или солнечных систем.

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По данным немецкого ведомства, создание децентрализованного и гибкого энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектроцентралей, котлов, генераторов и солнечных систем имеет целью предотвратить худшие последствия в пострадавших городах и общинах, особенно на фоне приближения зимы.

Благодаря такой помощи, общественные центры, больницы, школы и другие социальные объекты получат более надежное и независимое энергоснабжение, отмечают в Берлине.

По мнению министра Свеньи Шульце, России будет "не так просто" разрушить децентрализованную энергосистему в Украине.

Напомним, Нидерланды объявили о новом пакете поддержки Украины в размере 209,5 млн евро, который будет направлен на восстановление критической инфраструктуры.

А спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн анонсировал выделение 60 млн евро на поддержку украинской энергетики до конца этого года.