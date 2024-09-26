Чому Трамп і його команда атакували Зеленського і чого очікувати Україні

Візит Володимира Зеленського до США з "планом перемоги" повинен був стати черговим нагадуванням американським політикам і виборцям про важливість підтримки України.

Але цей візит тільки проявив проблеми.

"План перемоги" адміністрація Байдена оцінила вкрай скептично. Відносини Зеленського з кандидатом в президенти США від республіканців Дональдом Трампом під час візиту перейшли у стадію гострого конфлікту. А українська тема перетворилася на інструмент, який Трамп та його партія використовують у боротьбі з опонентами.

Критика України стала важливою складовою передвиборчої кампанії Трампа – що є, мабуть, найгіршим для нас сценарієм, бо налаштовує проти України виборців, а також підриває двопартійну підтримку.

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Про те, що сталося і чого очікувати Україні, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США. Далі – стислий її виклад.

Протягом середи республіканська кампанія (варто відверто говорити, що ці кроки так чи інакше пов’язані з виборами) "вистрілила" українською картою на повну.

Спершу Дональд Трамп у виступі в Північній Кароліні розродився кількахвилинною тирадою про Україну: "України немає. Це більше не Україна".

На цьому публічному заході кандидат в президенти США від Республіканської партії чи не вперше відверто розкритикував Володимира Зеленського.

Разом із цим почали з’являтися звернення від республіканців Палати представників щодо візиту українського президента на завод у Пенсильванії – одного з так званих ключових штатів у виборчій кампанії.

Спікер Майк Джонсон звернувся до президента України з ультимативною вимогою про звільнення посла Оксани Маркарової через організацію заходу, на якому "не було жодного республіканця". Він називає це "очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам" та "втручанням у виборчий процес".

А голова комітету з питань нагляду Палати представників Джеймс Комер згадав також про іншу претензію: критика з боку українського президента заяв Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса "завершити війну".

У великому інтерв’ю журналу The New Yorker, яке вийшло напередодні візиту до США, Зеленський доволі критично висловився стосовно миротворчих зусиль команди Трампа-Венса.

Раніше напарник Дональда Трампа і кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс згадував про "мирний план", який передбачає відмову України від НАТО та створення "демілітаризованої зони".

Отже, в інтерв’ю Зеленський назвав республіканця "занадто радикальним", а його заяви – "небезпечними сигналами".

Джон Корнін, який претендує на керівництво республіканцями в Сенаті після відставки Мітча Макконнелла, сказав CNN, що Зеленський повинен "триматися якомога далі від американської політики", і назвав його слова "монументальним прорахунком".

Власне, й негатив Трампа про Україну та Зеленського в останньому виступі у Північній Кароліні став радше наслідком саме цих слів про їхні "мирні зусилля".

Та помилково було б вважати нинішню ситуацію наслідком саме помилок України, як це поквапилися зробити деякі коментатори.

Риторика Трампа стосовно російсько-української війни неухильно змінювалась у негативний для Києва бік задовго до візиту Зеленського.

А ігнорувати або не критикувати відверто шкідливі "мирні" ідеї та плани Трампа та Венса, які часом стають схожими на план капітуляції України – теж так собі ідея.

Останні заяви, ба навіть вимоги республіканців у бік Києва – це лише підтвердження того, що вони нині розглядають військову підтримку винятково крізь призму виборчої кампанії, а не національних інтересів США.

А тому найближчі тижні до президентських виборів ризикують стати найважчими та найскладнішими для двосторонніх відносин Києва та Вашингтона.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США.