Спікер Конгресу США вимагає звільнити посла України Маркарову та каже про втручання у вибори

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України.

Фотокопію листа Джонсон оприлюднив на офіційному сайті спікера, а також у власному твіттері.

Документ, датований 25 вересня, написаний у категоричному ультимативному тоні, що є нетиповим для міждержавних листувань.

"Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб Ви негайно звільнили Посла України в США Оксану Маркарову", – розпочинається цей документ.

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Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

"Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. (На цьому заході) не було жодного республіканця, тому що – навмисно – туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес", – йдеться в листі Майка Джонсона

Далі буде…