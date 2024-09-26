Почему Трамп и его команда атаковали Зеленского и чего ожидать Украине

Визит Владимира Зеленского в США с "планом победы" должен был стать очередным напоминанием американским политикам и избирателям о важности поддержки Украины.

Но этот визит только проявил проблемы.

"План победы" администрация Байдена оценила крайне скептически. Отношения Зеленского с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом во время визита перешли в стадию острого конфликта. А украинская тема превратилась в инструмент, который Трамп и его партия используют в борьбе с оппонентами.

Критика Украины стала важной составляющей предвыборной кампании Трампа – что является, пожалуй, худшим для нас сценарием, потому что настраивает против Украины избирателей, а также подрывает двухпартийную поддержку.

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О том, что произошло и чего ожидать Украине, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Американская катастрофа. Как визит Зеленского стал поводом для нового кризиса в отношениях с США. Далее – краткое ее изложение.

В течение среды республиканская кампания (стоит откровенно говорить, что эти шаги так или иначе связаны с выборами) "выстрелила" украинской картой на полную.

Сначала Дональд Трамп в выступлении в Северной Каролине разродился многоминутной тирадой об Украине: "Украины нет. Это больше не Украина".

На этом публичном мероприятии кандидат в президенты США от Республиканской партии едва ли не впервые откровенно раскритиковал Владимира Зеленского.

Вместе с этим начали появляться обращения от республиканцев Палаты представителей относительно визита украинского президента на завод в Пенсильвании – одного из так называемых ключевых штатов в избирательной кампании.

Спикер Майк Джонсон обратился к президенту Украины с ультимативным требованием об увольнении посла Оксаны Маркаровой из-за организации мероприятия, на котором "не было ни одного республиканца". Он называет это "очевидно партийным мероприятием, призванным помочь демократам" и "вмешательством в избирательный процесс".

А председатель комитета по вопросам надзора Палаты представителей Джеймс Комер вспомнил также о другой претензии: критика со стороны украинского президента заявлений Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса "завершить войну".

В большом интервью журналу The New Yorker, которое вышло накануне визита в США, Зеленский довольно критически высказался относительно миротворческих усилий команды Трампа-Вэнса.

Ранее напарник Дональда Трампа и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс упоминал о "мирном плане", который предусматривает отказ Украины от НАТО и создание ""демилитаризованной зоны".

Итак, в интервью Зеленский назвал республиканца "слишком радикальным", а его заявления – "опасными сигналами".

Джон Корнин, который претендует на руководство республиканцами в Сенате после отставки Митча Макконнелла, сказал CNN, что Зеленский должен "держаться подальше от американской политики", и назвал его слова "монументальным просчетом".

Собственно, и негатив Трампа об Украине и Зеленском в последнем выступлении в Северной Каролине стал скорее следствием именно этих слов об их "мирных усилиях".

Но ошибочно было бы считать нынешнюю ситуацию следствием именно ошибок Украины, как это поспешили сделать некоторые комментаторы.

Риторика Трампа относительно российско-украинской войны неуклонно менялась в негативную для Киева сторону задолго до визита Зеленского.

А игнорировать или не критиковать откровенно вредные "мирные" идеи и планы Трампа и Вэнса, которые порой становятся похожими на план капитуляции Украины – тоже так себе идея.

Последние заявления и даже требования республиканцев в сторону Киева – это лишь подтверждение того, что они сейчас рассматривают военную поддержку исключительно сквозь призму избирательной кампании, а не национальных интересов США.

А потому ближайшие недели до президентских выборов рискуют стать самыми тяжелыми и сложными для двусторонних отношений Киева и Вашингтона.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Американская катастрофа. Как визит Зеленского стал поводом для нового кризиса в отношениях с США.