У Білому домі відреагували на вимогу республіканців розслідувати "політичний візит" Зеленського

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що у візиті президента Володимира Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії, що є ключовим штатом на виборах, немає нічого надзвичайного, і закликала республіканців відмовитись від вимоги провести розслідування через нібито політичність такого візиту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речниця зауважила на брифінгу у четвер, що українська сторона звернулись із проханням відвідати завод, де працевлаштовані американські працівники, та назвала це звичайним запитом від українців під час війни.

Також вона нагадала про схожий візит президента Зеленського два місяці тому в Юті.

Реклама:

"Лише два місяці тому президент Зеленський відвідав штат Юта і провів дуже схожий захід з губернатором-республіканцем. На тому заході були присутні представники Республіканської партії, і не було жодної вимоги провести розслідування. Тому ми закликаємо республіканців у Палаті представників відмовитися від цього", – сказала речниця Білого дому.

Нагадаємо, республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Вони вважають, що своїм візитом Зеленський підтримав демократів перед виборами у листопаді і таким чином втрутився у вибори.

Голова Наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер заявив, що комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами через візит українського президента на завод у Пенсильванії.

Читайте також: Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США.