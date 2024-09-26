Депутати з партії Фіцо поскаржилися у прокуратуру на ексміністра оборони Надя через нібито хабар

Депутати з партії Smer-SD прем’єра Роберта Фіцо подали до прокуратури заяву про скоєння злочину ексміністром оборони Ярослава Надя через нібито взятий ним хабар на мільйони євро.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Заявники Тібор Гашпар та Річард Глюк стверджують, що Надь міг взяти хабар у розмірі 3,5 млн євро за страхування держвласності, коли він перебував на посаді міністра оборони, та наводять своїм доказом відеозапис від юриста Зорослава К. З відеозапису нібито випливає, що в МВС Словаччини знали про цю історію з листопада 2023 року.

Ярослав Надь відкинув усі звинувачення.

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У поліції заявили, що "вживають заходів і у цьому питанні", але оскільки розслідування ще триває, то ніяких деталей повідомити не можуть.

Раніше проти Надя ініціювали справу через рішення тодішнього уряду Словаччини навесні 2023 року передати Україні винищувачі МіГ-29 і систему протиповітряної оборони "Куб".

Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні чотирьох МіГ-29.

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