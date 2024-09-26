Депутаты из партии Фицо пожаловались в прокуратуру на экс-министра обороны Надя из-за якобы взятки

Депутаты из партии Smer-SD премьера Роберта Фицо подали в прокуратуру заявление о совершении преступления экс-министром обороны Ярослава Надя из-за якобы взятой им взятки на миллионы евро.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Заявители Тибор Гашпар и Ричард Глюк утверждают, что Надь мог взять взятку в размере 3,5 млн евро за страхование госсобственности, когда он находился на посту министра обороны, и приводят своим доказательством видеозапись от юриста Зорослава К. Из видеозаписи якобы следует, что в МВД Словакии знали об этой истории с ноября 2023 года.

Ярослав Надь отверг все обвинения.

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В полиции заявили, что "принимают меры и в этом вопросе", но поскольку расследование еще продолжается, то никаких деталей сообщить не могут.

Ранее против Надя инициировали дело из-за решения тогдашнего правительства Словакии весной 2023 года передать Украине истребители МиГ-29 и систему противовоздушной обороны "Куб".

Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29.

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