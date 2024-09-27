В Естонії ексміністерку покарали умовним строком за шахрайство

В Естонії Хар'юський повітовий суд у п'ятницю, 27 вересня, ухвалив вирок у кримінальній справі колишньої міністерки освіти і науки Майліс Репс, членкині Центристської партії, обвинуваченої у привласненні та шахрайстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Суд ухвалив рішення закрити кримінальне провадження щодо Майліс Репс за обвинуваченням у розтраті за епізодом використання паливної картки, вирішивши, що в цьому випадку йдеться про проступок.

За іншими епізодами Майліс Репс була визнана винною. Її визнали винною у привласненні та шахрайстві, засудивши до одного року і п'яти місяців тюремного ув'язнення.

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Однак вирушати за ґрати їй не доведеться, якщо протягом дворічного випробувального терміну вона не вчинить нового злочину.

Долучений до справи цивільний позов, який висунуло Міністерство освіти, було задоволено частково.

Якщо вирок набуде чинності, то Майліс Репс доведеться повернути відомству 6070 євро, а також пеню. При цьому в позовній заяві міністерство вимагало від Репс близько 120 тисяч євро без урахування пені.

За оцінкою Держпрокуратури, Майліс Репс на посаді міністра доручила співробітникам міністерства виконувати обов'язки, пов'язані з її дітьми.

Крім того, Репс висунули звинувачення в незаконному використанні паливної карти Міністерства освіти і науки і в покритті витрат на проведення свого дня народження в приміщеннях відомства.

Їй також висунули звинувачення в шахрайстві. Нібито коштом міністерства було придбано кавову машину, яку Репс використовувала у себе вдома.

Також, зазначали раніше правоохоронці, з бюджету міністерства оплачувалися дорожні витрати члена сім'ї Майліс Репс, транспорт і проживання, пов'язані із дозвіллям, і витрати, пов'язані зі святкуванням ювілею політика в одному з ресторанів.

Суд визнав, що обвинувачення було доведено значною мірою, але поки що було оголошено тільки резолютивну частину рішення.

Законної сили рішення суду першої інстанції не набуло і може бути оскаржене в апеляційному порядку.

На оголошення вироку Майліс Репс не з'явилася через сімейні причини, повідомив журналістам її захисник, присяжний адвокат Пауль Керес.

Скандал довкола Майліс Репс почався у листопаді 2020 року з публікації видання Õhtuleht про її зловживання службовою посадою для власних потреб, зокрема використання службового авто, щоб возити дітей у школу і на гуртки.

Після цього Репс пішла з посади міністра і повернулася до парламенту, а за повідомленими ЗМІ фактами щодо неї відкрили справу.

26 жовтня 2021 року парламент Естонії Рійгікогу на запит канцлера права позбавив Майліс Репс депутатської недоторканності, щоб справа могла рухатись далі.