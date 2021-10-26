В Естонії позбавили депутатської недоторканності ексміністерку, підозрювану у шахрайстві

У вівторок, 26 жовтня, Рійгікогу позбавив депутатської недоторканності Майліс Репс - колишню міністерку освіти, депутатку Центристської партії, щодо якої ведеться розслідування через можливе шахрайство і привласнення держмайна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Пропозицію підтримали 56 депутатів "Партії реформ", EKRE, Isamaa та соціал-демократів. 16 однопартійців-центристів, серед яких і експрем’єр Юрі Ратас, не голосували. Голосів проти не було.

Пропозицію про позбавлення Репс депутатської недоторканності внесла канцлер права Юлле Манідзе за клопотанням Державної прокуратури.

Під час презентації клопотання перед депутатами Манідзе розповіла, що, за оцінками прокуратури, збитки від дій Майліс Репс для бюджету склали 6155,15 євро. За її словами, прокуратура підозрює ексміністерку у шахрайстві, скоєному посадовою особою, незаконним поводженням із довіреним їй державним майном вартістю близько 3580 євро і використанням його на свою користь, та ще одному порушенні. Усіх деталей підозр поки не розголошують.

Канцлер права зазначила, що не може давати оцінку щодо винуватості депутатки, але з матеріалів справи не бачить ознак того, що для провадження немає підстав. У той же час, Репс і далі залишається депутаткою і повинна буде скласти мандат тільки у разі обвинувального вироку.

У вересні сама Майліс Репс заявила, що її потрібно позбавити депутатського імунітету, щоб справа могла рухатись далі.

Речниця Державної прокуратури Кайрі Кюнгас раніше пояснювала, що депутату Рійгікогу неможливо офіційного висунути звинувачення, доки він не позбавлений недоторканності. "Якщо парламент підтримає позбавлення Репс імунітету, ми складемо обвинувальний акт і висунемо звинувачення", - цитує її ERR.

Скандал довкола Майліс Репс почався у листопаді 2020 року з публікації Õhtuleht про її зловживання службовою посадою для власних потреб, зокрема, використання службового авто, щоб возити дітей у школу і на гуртки.

Після цього Репс пішла з посади міністра, повернувшись у парламент, а за повідомленими ЗМІ фактами щодо неї відкрили справу

Майліс Репс - не перший депутат чинного складу Рійгікогу, якого позбавляють імунітету. У 2019 році процедуру застосували до Калева Калло, теж "центриста", якого згодом визнали винним у корупції і він змушений був скласти мандат. За сучасну історію Естонії таких випадків було загалом 10 і в усіх випадках Рійгікогу підтримував пропозицію канцлера права.