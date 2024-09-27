В Эстонии экс-министра наказали условным сроком за мошенничество

В Эстонии Харьюский уездный суд в пятницу, 27 сентября, вынес приговор по уголовному делу бывшего министра образования и науки Майлис Репс, члена Центристской партии, обвиняемой в присвоении и мошенничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Суд принял решение закрыть уголовное производство в отношении Майлис Репс по обвинению в растрате по эпизоду использования топливной карты, решив, что в этом случае речь идет о проступке.

По другим эпизодам Репс была признана виновной. Ее признали виновной в присвоении и мошенничестве, приговорив к одному году и пяти месяцам тюремного заключения.

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Однако отправляться за решетку ей не придется, если в течение двухлетнего испытательного срока она не совершит нового преступления.

Приобщенный к делу гражданский иск, который выдвинуло Министерство образования, был удовлетворен частично.

Если приговор вступит в силу, то Майлис Репс придется вернуть ведомству 6070 евро, а также пеню. При этом в исковом заявлении министерство требовало от Репс около 120 тысяч евро без учета пени.

По оценке Госпрокуратуры, будучи министром, Майлис Репс поручила сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с ее детьми.

Кроме того, Репс выдвинули обвинения в незаконном использовании топливной карты Министерства образования и науки и в покрытии расходов на проведение своего дня рождения в помещениях ведомства.

Ей также выдвинули обвинения в мошенничестве. Якобы за счет средств министерства была приобретена кофейная машина, которую Репс использовала у себя дома.

Также, отмечали ранее правоохранители, из бюджета министерства оплачивались дорожные расходы члена семьи Майлис Репс, транспорт и проживание, связанные с досугом, и расходы, связанные с празднованием юбилея политика в одном из ресторанов.

Суд признал, что обвинение было доказано в значительной степени, но пока что была оглашена только резолютивная часть решения.

Законную силу решение суда первой инстанции не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

На оглашение приговора Майлис Репс не явилась по семейным причинам, сообщил журналистам ее защитник, присяжный адвокат Пауль Керес.

Скандал вокруг Майлис Репс начался в ноябре 2020 года с публикации издания Õhtuleht о ее злоупотреблении служебной должностью для собственных нужд, в частности использовании служебного авто, чтобы возить детей в школу и на кружки.

После этого Репс ушла с должности министра и вернулась в парламент, а по сообщенным СМИ фактам в отношении нее открыли дело.

26 октября 2021 года парламент Эстонии Рийгикогу по запросу канцлера права лишил Майлис Репс депутатской неприкосновенности, чтобы дело могло двигаться дальше.