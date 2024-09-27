Посольство України у Відні призупинило роботу через "замінування"

Посольство України у Відні 27 вересня отримало повідомлення про нібито замінування, через що змушене було призупинити нормальну роботу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційній сторінці дипмісії.

Повідомлення про нібито замінування будівлі посольства України в Австрії надійшло 27 вересня.

"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", – пояснили у посольстві.

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Фахівці вже завершили обстеження будівлі та не виявили вибухових пристроїв, проте поліція рекомендувала протягом дня утриматися від відвідування будівлі.

У зв’язку з цим консульський відділ посольства відновить роботу вже після вихідних – у понеділок, 30 вересня.

Нагадаємо, у сусідній Чехії перевіряють, чи стоїть Росія за хвилею "мінування" шкіл на початку вересня.

У Литві на початку навчального року також зареєстрували хвилю листів російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.