У Чехії перевіряють, чи стоїть Росія за хвилею "мінування" шкіл

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що одним з напрямків розслідування повідомлень про нібито мінування шкіл є перевірка, чи не були це гібридні дії Росії або іншої країни.

Про це він заявив в інтерв'ю ČTK, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови чеського МВС, поліція ретельно розслідує всі версії інцидентів із "мінуванням шкіл", однією з яких є можливість гібридної акції з боку Росії або іншої іноземної держави.

"Інтенсивність атаки, її скоординований характер, той факт, що це міжнародна атака, той факт, що в ній задіяний певний спектр країн, безумовно, справляє на мене враження висококоординованої дії", – вважає він.

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Як вказав Ракушан, на користь цієї версії вказує те, що пошук зловмисника триває довше, бо у випадку розіграшів автора "мінувань" швидко відстежують.

У зв'язку із інцидентами уряд Чехії створив робочу групу, щоб вирішити поточні проблеми, з якими стикаються школи та учні – зокрема як реагувати на повідомлення про мінування.

Починаючи з вівторка, кілька сотень шкіл у Чехії щодня отримують електронні листи з погрозами про мінування. Зі схожою проблемою стикаються школи в Словаччині.

Поліція Литви також зареєструвала низку повідомлень про отримання електронних листів російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.