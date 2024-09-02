На адресу низки шкіл Вільнюса надійшли повідомлення російською про замінування

Вранці 2 вересня поліція Литви зареєструвала низку повідомлень про отримання електронних листів російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

З початком нового навчального року поліція в понеділок до 9 ранку зареєструвала 26 повідомлень про отримані електронні листи російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.

Як повідомила представниця Департаменту поліції Ревіта Янавічюте, всі повідомлення були отримані у Вільнюсі.

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"Є погроза підірвати навчальний заклад, всі повідомлення схожі (на минулорічні погрози – ред.). Як ми вже згадували, це повідомлення російською мовою, вони не підтвердилися", – сказала Янавічюте.

Наразі поліція не має інформації про евакуйовані навчальні заклади.

"Поки що немає інформації про досудові розслідування, розпочаті у зв'язку з неправдивими повідомленнями. Все відбувається, триває, конкретних рішень з цього приводу поки що немає", – сказала представниця поліції.

Нагадаємо, торік восени багато шкіл та інших установ по всій Литві кілька днів поспіль отримували повідомлення про замінування. Але жодна з погроз не виявилася реальною.

Також неправдиві повідомлення про замінування отримували аеропорти Вільнюса і Каунаса, а також Каунаська гідроелектростанція.

У зв’язку з псевдомінуваннями з литовських летовищ евакуйовували пасажирів.

Подібні повідомлення отримали також навчальні заклади в Латвії та Естонії.

Департамент внутрішньої безпеки США заявив тоді, що це, ймовірно, була цілеспрямована і скоординована атака, ініційована ворожими державами.

За даними розвідки, неправдиві повідомлення та подібні дії мали на меті створити напругу і паніку в суспільстві, порушити і дестабілізувати роботу установ, посилити недовіру.