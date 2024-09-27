Посольство Украины в Вене приостановило работу из-за "минирования"

Посольство Украины в Вене 27 сентября получило сообщение о якобы заминировании, из-за чего вынуждено было приостановить нормальную работу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на официальной странице дипмиссии.

Сообщение о якобы минировании здания посольства Украины в Австрии поступило 27 сентября.

"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, провести проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете", – пояснили в посольстве.

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Специалисты уже завершили обследование здания и не обнаружили взрывных устройств, однако полиция рекомендовала в течение дня воздержаться от посещения здания.

В связи с этим консульский отдел посольства возобновит работу уже после выходных – в понедельник, 30 сентября.

Напомним, в соседней Чехии проверяют, стоит ли Россия за волной "минирования" школ в начале сентября.

В Литве в начале учебного года также зарегистрировали волну писем на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.