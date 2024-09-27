Чи провалився візит Зеленського до США і як зміняться відносини з ключовим союзником

У Володимира Зеленського навряд чи були ілюзії щодо того, яким складним буде його нинішній візит до США.

Однак навряд чи глава держави особисто чи хтось з його команди міг уявити, що поїздка президента України до США стане візитом в американське передвиборче пекло.

Адже це щось абсолютно безпрецедентне в українсько-американських відносинах.

Про умови, в яких довелося опинитися українському президенту під час візиту до США, читайте в статті директорки Центру "Нова Європа" Альони Гетьманчук Зеленський в американському пеклі: чому візит до США приніс стільки проблем і як їх вирішувати. Далі – стислий її виклад. Зазначимо, що стаття була опублікована на нашому сайті у п'ятницю о 12:35 ще до зустрічі Зеленського з Трампом.

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Майже бездоганно пройшовши по тонкому політичному льоду під час візиту до Вашингтона у липні, Володимир Зеленський був впевнений, що йому вдасться зробити це і цього разу.

Зрештою, дійсно вдалося, але спочатку довелося зіштовхнутись з новою політичною реальністю: місце Джо Байдена в боротьбі за посаду президента США від демократів посіла віцепрезидентка Камала Гарріс.

Отже, з одного боку – більш знервований через нову опонентку кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, з іншого – метушлива адміністрація Білого дому, яка відчайдушно шукає рішення для перемоги демократки Камали Гарріс і для посилення президентської спадщини Джо Байдена.

У Трампа натомість відчайдушно шукали можливостей нівелювати різницю в рейтингах підтримки у ключових swing states, від яких зрештою залежать результати виборів.

Зокрема – чи навіть передусім – у штаті Пенсильванія, який Зеленський відвідав з благородною метою. Він хотів продемонструвати, як від допомоги Україні виграють конкретні підприємства у США, створюються нові робочі місця.

Однак для команди Трампа Пенсильванія сьогодні – це виключно про його власне забезпечення робочим місцем в Овальному кабінеті.

Звідси й така реакція на візит. Українського президента фактично звинуватили чільні представники Республіканської партії в підігруванні виборчій кампанії кандидата від Демократичної партії, а спікер Конгресу письмово вимагає від Зеленського негайного звільнення посла України.

Тим часом, фокус Білого дому у гонитві за додатковими балами для Камали Гарріс і для зовнішньополітичної спадщини Джо Байдена ще й направляють і на Близький Схід. Там панує переконання, що хоча б якесь перемир’я на Близькому Сході додало би тих самих балів.

І є певні підстави вважати, що цей пріоритет де в чому заважає, а не допомагає імплементації українського порядку денного.

Та, попри інший, не український фокус у Вашингтоні, Зеленському вдалося привернути увагу до свого візиту широко розрекламованим Планом перемоги, який він віз презентувати і нинішньому президенту, і двом кандидатам.

Завдяки дискусії на тему перемоги України ми виявили і кілька вразливих місць у контексті нашого бачення перемоги.

Це подальший розрив між заявами та діями з боку демократичної адміністрації.

Нинішня адміністрація частково сама себе загнала в пастку позицією, що виключно Україна має пропонувати, на яких умовах і яким чином завершувати війну.

Відповідно, вони не можуть ігнорувати українські пропозиції відкрито.

Натомість, Трамп чітко дає зрозуміти, що цей процес очолить він особисто і зі своїм власним планом.

Відтак Зеленському дуже важливо продемонструвати на зустрічі з республіканським кандидатом, що український план – це не ляпас плану Трампа, а швидше потенційний внесок у його план.

Докладніше – в матеріалі Альони Гетьманчук Зеленський в американському пеклі: чому візит до США приніс стільки проблем і як їх вирішувати.