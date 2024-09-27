Провалился ли визит Зеленского в США и как изменятся отношения с ключевым союзником

У Владимира Зеленского вряд ли были иллюзии относительно того, каким сложным будет его нынешний визит в США.

Однако вряд ли глава государства лично или кто-то из его команды мог представить, что поездка президента Украины в США станет визитом в американский предвыборный ад.

Ведь это нечто абсолютно беспрецедентное в украинско-американских отношениях.

Об условиях, в которых пришлось оказаться украинскому президенту во время визита в США, читайте в статье директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук Зеленський в американському пеклі: чому візит до США приніс стільки проблем і як їх вирішувати. Далее – краткое ее изложение. Отметим, что статья была опубликована на нашем сайте в пятницу в 12:35 еще до встречи Зеленского с Трампом.

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Почти безупречно пройдя по тонкому политическому льду во время визита в Вашингтон в июле, Владимир Зеленский был уверен, что ему удастся сделать это и на этот раз.

В конце концов, действительно удалось, но сначала пришлось столкнуться с новой политической реальностью: место Джо Байдена в борьбе за пост президента США от демократов заняла вице-президент Камала Харрис.

Итак, с одной стороны – более нервный из-за новой оппонентки кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, с другой – суетливая администрация Белого дома, которая отчаянно ищет решения для победы демократа Камалы Харрис и для усиления президентского наследия Джо Байдена.

У Трампа вместо этого отчаянно искали возможности нивелировать разницу в рейтингах поддержки в ключевых swing states, от которых в конечном итоге зависят результаты выборов.

В частности – или даже прежде всего – в штате Пенсильвания, который Зеленский посетил с благородной целью. Он хотел продемонстрировать, как от помощи Украине выигрывают конкретные предприятия в США, создаются новые рабочие места.

Однако для команды Трампа Пенсильвания сегодня – это исключительно о его собственном обеспечении рабочим местом в Овальном кабинете.

Отсюда и такая реакция на визит. Украинского президента фактически обвинили видные представители Республиканской партии в подыгрывании избирательной кампании кандидата от Демократической партии, а спикер Конгресса письменно требует от Зеленского немедленного увольнения посла Украины.

Между тем, фокус Белого дома в погоне за дополнительными баллами для Камалы Харрис и для внешнеполитического наследия Джо Байдена еще и направляют и на Ближний Восток. Там царит убеждение, что хотя бы какое-то перемирие на Ближнем Востоке добавило бы тех самых баллов.

И есть определенные основания считать, что этот приоритет кое в чем мешает, а не помогает имплементации украинской повестки дня.

Но, несмотря на другой, не украинский фокус в Вашингтоне, Зеленскому удалось привлечь внимание к своему визиту широко разрекламированным Планом победы, который он вез презентовать и нынешнему президенту, и двум кандидатам.

Благодаря дискуссии на тему победы Украины мы обнаружили и несколько уязвимых мест в контексте нашего видения победы.

Это дальнейший разрыв между заявлениями и действиями со стороны демократической администрации.

Нынешняя администрация частично сама себя загнала в ловушку позицией, что исключительно Украина должна предлагать, на каких условиях и каким образом завершать войну.

Соответственно, они не могут игнорировать украинские предложения открыто.

Зато Трамп четко дает понять, что этот процесс возглавит он лично и со своим собственным планом.

Поэтому Зеленскому очень важно продемонстрировать на встрече с республиканским кандидатом, что украинский план – это не пощечина плану Трампа, а скорее потенциальный вклад в его план.

Подробнее – в материале Алены Гетьманчук Зеленський в американському пеклі: чому візит до США приніс стільки проблем і як їх вирішувати.