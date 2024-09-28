США оголосили про закінчення міжнародної військової місії в Іраку

США оголосили про завершення міжнародної військової місії в Іраку, яка була розгорнута в межах боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава", і виведення військ.

Про це йдеться у спільній заяві урядів США та Іраку, яку оприлюднила пресслужба Державного департаменту, повідомляє "Європейська правда".

Завершення військової місії коаліції в Іраку заплановано протягом наступних 12 місяців, але не пізніше кінця вересня 2025 року.

Далі відбуватиметься перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки таким чином, щоб підтримувати іракські сили і зберігати тиск на ІДІЛ.

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Водночас військова місія коаліції, що діє в Сирії, продовжиться до вересня 2026 року.

Уряд Іраку подякував коаліції за підтримку і допомогу, надану силам безпеки для протистояння спільній загрозі і забезпечення територіальної поразки ІДІЛ в країні.

Раніше стало відомо, що США збільшували військову присутність на Близькому Сході протягом більшої частини минулого року.