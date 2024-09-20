AP: Присутність США на Близькому Сході зросла до 50 тисяч військових

США збільшували військову присутність на Близькому Сході протягом більшої частини минулого року.

Про це пише агентство Associated Press з посиланням на ознайомлених співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, розгортання військових сил США по регіону служить захистом союзників, а також засобом стримування атак.

Співрозмовник акцентував, що додаткові ресурси допомогли США патрулювати різні конфліктні зони, включаючи операції проти ІДІЛ в Іраку і Сирії, захищати Ізраїль і протидіяти загрозам з боку підтримуваних Іраном повстанців-хуситів в Ємені, які атакують комерційні судна в Червоному морі і запускають балістичні ракети в бік Ізраїлю.

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В агентстві зазначили, що зазвичай у Центральному командуванні США на Близькому Сході перебувають близько 34 тисяч військовослужбовців.

Цей рівень військ зріс у перші місяці війни Ізраїлю та ХАМАС приблизно до 40 тисяч. Кілька тижнів тому загальна кількість зросла майже до 50 тисяч військових.

Журналісти зазначили, що атаки між Ізраїлем і "Хезболлою" різко почастішали та зростає побоювання, що конфлікт може перерости у війну.

Поки що США офіційно "не сигналізували про збільшення або зміну військ" у результаті останніх атак, зазначило агентство.

Як відомо, нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про початок "нової фази" війни, зосередивши її увагу на північному фронті проти "Хезболли" в Лівані.

У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв’язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.

Раніше в Угорщині вже спростували інформацію про те, що пейджери для "Хезболли" нібито виготовила угорська компанія BAC Consulting.

Напередодні повідомлялося, що спецслужби в Болгарії та Норвегії розпочали розслідування за фактом можливої причетності до виробництва пейджерів, якими користувались представники воєнізованого угруповання "Хезболла" в Лівані та які були підірвані цього тижня.