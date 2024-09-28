США объявили об окончании международной военной миссии в Ираке

США объявили о завершении международной военной миссии в Ираке, которая была развернута в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", и выводе войск.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и Ирака, которое обнародовала пресс-служба Государственного департамента, сообщает "Европейская правда".

Завершение военной миссии коалиции в Ираке запланировано в течение следующих 12 месяцев, но не позднее конца сентября 2025 года.

Далее будет происходить переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГИЛ.

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В то же время военная миссия коалиции, действующей в Сирии, продолжится до сентября 2026 года.

Правительство Ирака поблагодарило коалицию за поддержку и помощь, оказанную силам безопасности для противостояния общей угрозе и обеспечения территориального поражения ИГИЛ в стране.

Ранее стало известно, что США увеличивали военное присутствие на Ближнем Востоке в течение большей части прошлого года.