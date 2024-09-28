Блінкен: Заяви Китаю про мир в Україні розходяться з його діями

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні глибоко занепокоєні підтримкою Китаю оборонної промислової бази Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", слова американського держсекретаря наводить Reuters.

Заява Блінкена прозвучала після переговорів у п'ятницю з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

За його словами, близько 70% верстатів, які імпортує Росія, і 90 відсотків мікроелектроніки надходять з Китаю і Гонконгу.

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Це матеріально допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для увічнення її війни, додав Блінкен.

У цьому контексті держсекретар зазначив, що заяви Китаю про мир в Україні "розходяться" з його діями.

"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, щось тут не сходиться", – підкреслив Блінкен.

На зустрічі Блінкен також підняв питання "небезпечних і дестабілізуючих дій" Китаю в Південно-Китайському морі і обговорив поліпшення комунікації між їхніми військовими.

Блінкен раніше заявляв, що задля досягнення миру в Україні, західним союзникам необхідно зупинити військову співпрацю Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

Китай часто заперечував, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США наголошували, що Пекін фактично став на російський бік у війні.