Блинкен: Заявления Китая о мире в Украине расходятся с его действиями
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены поддержкой Китаем оборонной промышленной базы России.
Как сообщает "Европейская правда", слова американского госсекретаря приводит Reuters.
Заявление Блинкена прозвучало после переговоров в пятницу с министром иностранных дел Китая Ван И.
По его словам, около 70% станков, которые импортирует Россия, и 90 процентов микроэлектроники поступают из Китая и Гонконга.
Это материально помогает Москве производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для увековечения ее войны, добавил Блинкен.
В этом контексте госсекретарь отметил, что заявления Китая о мире в Украине "расходятся" с его действиями.
"Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям осуществлять действия, которые фактически помогают Путину продолжать агрессию, что-то здесь не сходится", – подчеркнул Блинкен.
На встрече Блинкен также поднял вопрос "опасных и дестабилизирующих действий" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение коммуникации между их военными.
Блинкен ранее заявлял, что для достижения мира в Украине, западным союзникам необходимо остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.
Китай часто отрицал, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" относительно войны.
В то же время в США отмечали, что Пекин фактически стал на российскую сторону в войне.