Блинкен: Заявления Китая о мире в Украине расходятся с его действиями

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены поддержкой Китаем оборонной промышленной базы России.

Как сообщает "Европейская правда", слова американского госсекретаря приводит Reuters.

Заявление Блинкена прозвучало после переговоров в пятницу с министром иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, около 70% станков, которые импортирует Россия, и 90 процентов микроэлектроники поступают из Китая и Гонконга.

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Это материально помогает Москве производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для увековечения ее войны, добавил Блинкен.

В этом контексте госсекретарь отметил, что заявления Китая о мире в Украине "расходятся" с его действиями.

"Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям осуществлять действия, которые фактически помогают Путину продолжать агрессию, что-то здесь не сходится", – подчеркнул Блинкен.

На встрече Блинкен также поднял вопрос "опасных и дестабилизирующих действий" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение коммуникации между их военными.

Блинкен ранее заявлял, что для достижения мира в Украине, западным союзникам необходимо остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Китай часто отрицал, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" относительно войны.

В то же время в США отмечали, что Пекин фактически стал на российскую сторону в войне.