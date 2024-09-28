США "скорректируют" позиции сил на Ближнем Востоке после ударов Израиля по штабу "Хезболлы"
Президент Джо Байден поручил Пентагону "оценить и, при необходимости, скорректировать позицию сил США" на Ближнем Востоке после ударов Израиля по штабу "Хезболлы" в ливанском Бейруте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как отметили в Белом доме, Байден принял соответствующее решение "для усиления сдерживания, обеспечения защиты сил и поддержки всего спектра целей США".
"Он также поручил своей команде обеспечить, чтобы посольства США в регионе приняли все необходимые защитные меры", – заявили в Белом доме.
Также указано, что Байдену в пятницу "несколько раз" доложили о ситуации на Ближнем Востоке, вице-президент Камала Харрис также была проинформирована.
Армия обороны Израиля накануне заявила, что нанесла удар по главному штабу и складам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США не были заранее предупреждены о намерениях Израиля нанести удар.