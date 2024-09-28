Остін: Ізраїль не інформував США про наміри завдати удару по штабу "Хезболли" в Лівані

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не були заздалегідь попереджені про наміри Ізраїлю завдати удару по штабу ліванського угруповання "Хезболла" в Бейруті.

Заяву очільника американського оборонного відомства наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Остін також зазначив, що говорив зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом, коли операція вже розпочалась.

"У нас не було попереднього попередження. Моя розмова з міністром Галантом відбулася в той час, коли операція фактично вже проводилася", – сказав Остін.

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За його словами, він "незабаром" знову поговорить з міністром оборони Ізраїлю для отримання оновленої інформації.

Глава Пентагону відмовився давати будь-яку оцінку удару на тлі спекуляцій про можливу ліквідацію лідера ліванського угруповання Саєда Хасана Насралли.

Він також публічно попередив, що повномасштабна війна між "Хезболлою" та Ізраїлем була б руйнівною для обох сторін, і знову закликав до дипломатії.

"Слід уникати повномасштабної війни. Дипломатія залишається найкращим шляхом вперед, і це найшвидший спосіб дозволити переміщеним ізраїльським і ліванським громадянам повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону", – додав Остін.

Армія оборони Ізраїлю напередодні заявила, що завдала удару по головному штабу і складах "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Нещодавно міністри закордонних справ країн Групи семи попередили, що події на Близькому Сході ризикують втягнути регіон у ширший конфлікт, від якого не виграє жодна країна.

США вирішили збільшити присутність на Близькому Сході на тлі нового загострення.