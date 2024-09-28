Як Кремль намагається зірвати шлях Молдови до ЄС і які зусилля на це кинув

20 жовтня мешканці Молдови та представники діаспори обиратимуть президента країни на наступні чотири роки.

Та ключове значення матиме зовсім не це голосування, а конституційний референдум щодо європейського майбутнього країни.

Не дивно, що саме до референдуму прикуті найбільші зусилля російських агентів впливу в Молдові, і саме з ним пов’язана найбільша інтрига.

Про те, що саме відбувається у Молдові, як діють агенти впливу РФ та чому це питання виявилося навіть більш значущим, ніж президентські вибори, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (Кишинів-Київ) Атака на референдум. Як агенти Кремля планують зірвати голосування про "вступ" Молдови до ЄС. Далі – стислий її виклад.

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Для президентки Молдови Маї Санду референдум щодо європейського майбутнього – суто елемент політтехнологій.

Він має підштовхнути проєвропейських молдован піти на дільниці; а якщо вони вже опиняться там – то напевно візьмуть обидва бюлетені й проголосують також за президента.

А за кого їм голосувати, якщо серед реальних кандидатів тільки Мая Санду та агенти Кремля?

Абсолютна більшість співрозмовників "ЄвроПравди" у Молдові не шкодують емоцій у критиці цієї ініціативи президентки. Ідею референдуму вважають поспішною, непродуманою і такою, що несе ризики непередбачуваного масштабу.

І росіяни вже зараз працюють над тим, щоб виправдати негативні очікування.

"Європейська правда" вже розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі в Молдові зусилля, а також фінансові ресурси для гібридної та дезінформаційної кампанії.

Але, попри те, що Росія має у суспільстві Молдови значну підтримку, ідея вступу до ЄС лишається найпопулярнішою.

Хоча є і тривожний дзвінок – противників референдуму в Молдові, за деякими опитуваннями, більше половини. І це через те, що сама ідея проведення референдуму є доволі непопулярною.

Ця особливість дала противникам ЄС шлях до перемоги. Прибічники Росії легко можуть зірвати референдум, якщо просто проігнорують його. Виборчий кодекс Молдови встановлює межу мінімальної явки на виборах або референдумі: проголосувати має як мінімум третина виборців, внесених у списки. Якщо явка буде меншою – голосування буде визнане таким, що не відбулося, незалежно від розподілу голосів.

Саме цією можливістю скористалися місцеві соціалісти і комуністи, оголосивши бойкот.

Але ідея не знайшла підтримки в РФ. Ключова політична течія, яка має пряме російське фінансування – це так званий блок "Победа" під проводом олігарха-втікача Ілана Шора – бойкотувати референдум не збирається.

Попереду три тижні кампанії – і референдум має відбутися.

Наразі можна з високою впевненістю прогнозувати, що він завершиться позитивно для влади Молдови (а отже, і для України) – виборці проголосують за вступ Молдови до ЄС, як і свідчать соцопитування.

Адже кампанія, яку веде Росія для голосування "проти", є скоріше дорогою, ніж ефективною.

Що змінить референдум? По-перше, зміниться конституція: з’явиться згадка про "незворотність європейського курсу Республіки Молдова" та про "стратегічну мету" інтеграції Молдови до ЄС. А також додається нова стаття, що встановлює порядок вступу Молдови до ЄС.

Та вдалий референдум 20 жовтня матиме не лише юридичні, а й політичні наслідки. З одного боку, якщо в якомусь регіоні країни проголосують проти руху до ЄС, то проросійські політики будуть цим користуватися – зросте регіоналізація.

У разі, якщо вступ до ЄС підтримає дійсно переконлива більшість громадян, це може суттєво вплинути на настрої проросійського електорату і закрити питання курсу країни.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Атака на референдум. Як агенти Кремля планують зірвати голосування про "вступ" Молдови до ЄС.