У Молдові розділилися думки щодо референдуму про вступ у ЄС одночасно з виборами

Думки мешканців Молдови розділилися майже навпіл з приводу необхідності референдуму щодо майбутнього вступу у ЄС, який президентка Мая Санду запропонувала провести одночасно з президентськими виборами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування молдовською компанією IMAS.

52% опитаних не підтримують проведення референдуму про ставлення до вступу у ЄС одночасно з президентськими виборами, підтримують – 44%.

47% опитаних вважають запропонований референдум щодо ставлення до вступу у ЄС "непотрібним", тоді як "корисним" – 44%; 9% опитаних не визначилися з думкою.

Лише 34% опитаних вважають, що референдум задуманий для підтвердження того, що мешканці Молдови підтримують євроінтеграцію, проте 37% пов’язали це з побоюваннями у партії Санду, що вона може програти вибори, 13% – зі спробами мобілізувати її прихильників на голосування.

На запитання про голоси на потенційному референдумі найближчими вихідними за вступ Молдови до ЄС висловились би 56% опитаних, проти – 28%.

При цьому, якби молдован запитали думку про вступ до Євразійського економічного союзу, це підтримали би 42%, а проти голосували би 37%.

Якби на референдумі запитали про ставлення до ідеї об’єднання з Румунією, проти голосували би 50%, за – 38%. Проти вступу у НАТО висловились би 54% опитаних, тоді як за – 28%.

У цьому ж опитуванні з’ясувалося, що більшість мешканців Молдови проти збільшення західної військової допомоги Україні та вважають прийнятним сценарієм замороження війни зі збереженням РФ контролю над загарбаними територіями.

Збір даних проводився протягом лютого 2024 року, всього опитали 1091 особу віком від 18 років. Вибірка вважається репрезентативною для населення Молдови, не включаючи Придністров’я; можлива похибка складає ± 3%.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.

Дивіться також інтерв'ю з міністром закордонних справ Молдови про війну з РФ та підтримку України.