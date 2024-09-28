Как Кремль пытается сорвать путь Молдовы в ЕС и какие усилия на это бросил

20 октября жители Молдовы и представители диаспоры будут выбирать президента страны на следующие четыре года.

Но ключевое значение будет иметь вовсе не это голосование, а конституционный референдум относительно европейского будущего страны.

Неудивительно, что именно к референдуму прикованы наибольшие усилия российских агентов влияния в Молдове, и именно с ним связана наибольшая интрига.

О том, что именно происходит в Молдове, как действуют агенты влияния РФ и почему этот вопрос оказался даже более значимым, чем президентские выборы, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (Кишинев-Киев) Атака на референдум. Как агенты Кремля планируют сорвать голосование о "вступлении" Молдовы в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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Для президента Молдовы Майи Санду референдум о европейском будущем – сугубо элемент политтехнологий.

Он должен подтолкнуть проевропейских молдаван пойти на участки; а если они уже окажутся там – то наверняка возьмут оба бюллетеня и проголосуют также за президента.

А за кого им голосовать, если среди реальных кандидатов только Майя Санду и агенты Кремля?

Абсолютное большинство собеседников "ЕвроПравды" в Молдове не жалеют эмоций в критике этой инициативы президента. Идею референдума считают поспешной, непродуманной и несущей риски непредсказуемого масштаба.

И россияне уже сейчас работают над тем, чтобы оправдать негативные ожидания.

"Европейская правда" уже рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор в Молдове усилия, а также финансовые ресурсы для гибридной и дезинформационной кампании.

Но несмотря на то, что Россия имеет в обществе Молдовы значительную поддержку, идея вступления в ЕС остается самой популярной.

Хотя есть и тревожный звонок – противников референдума в Молдове, по некоторым опросам, больше половины. И это из-за того, что сама идея проведения референдума довольно непопулярна.

Эта особенность дала противникам ЕС путь к победе. Сторонники России легко могут сорвать референдум, если просто проигнорируют его. Избирательный кодекс Молдовы устанавливает предел минимальной явки на выборах или референдуме: проголосовать должна как минимум треть избирателей, внесенных в списки. Если явка будет меньше – голосование будет признано несостоявшимся, независимо от распределения голосов.

Именно этой возможностью воспользовались местные социалисты и коммунисты, объявив бойкот.

Но идея не нашла поддержки в РФ. Ключевое политическое течение, которое имеет прямое российское финансирование – это так называемый блок "Победа" под руководством беглого олигарха Илана Шора – бойкотировать референдум не собирается.

Впереди три недели кампании – и референдум должен состояться.

Сейчас можно с высокой уверенностью прогнозировать, что он завершится положительно для власти Молдовы (а значит, и для Украины) – избиратели проголосуют за вступление Молдовы в ЕС, как и свидетельствуют соцопросы.

Ведь кампания, которую ведет Россия для голосования "против", является скорее дорогой, чем эффективной.

Так что изменит референдум? Во-первых, изменится конституция: появится упоминание о "необратимости европейского курса Республики Молдова" и о "стратегической цели" интеграции Молдовы в ЕС. А также добавляется новая статья, устанавливающая порядок вступления Молдовы в ЕС.

Удачный референдум 20 октября будет иметь не только юридические, но и политические последствия. С одной стороны, если в каком-то регионе страны проголосуют против движения в ЕС, то пророссийские политики будут этим пользоваться – возрастет регионализация.

С другой стороны, если вступление в ЕС поддержит действительно убедительное большинство граждан, это может существенно повлиять на настроения пророссийского электората и закрыть вопрос курсе страны.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Атака на референдум. Как агенты Кремля планируют сорвать голосование о "вступлении" Молдовы в ЕС.