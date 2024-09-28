У Грузії не підтримують "вибачення" перед осетинами за війну 2008 року

Переважна більшість виборців Грузії не підтримують думку олігарха й засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі про те, що Тбілісі має перепросити за російсько-грузинську війну 2008 року.

Про це свідчить опитування Edison Research на замовлення та за фінансової підтримки опозиційного грузинського телеканалу Formula TV, пише "Європейська правда".

На запитання, чи підтримуєте ви висловлену Іванішвілі думку про те, що Грузія повинна перепросити "за війну, розв'язану попереднім урядом", 85% відповіли негативно, решта 15% відповіли ствердно.

Опитування відбулось протягом 10-22 вересня та охопило всю Грузію за винятком окупованих територій. У ньому взяли участь 1200 грузинів, похибка вимірювання становить 2,8% в обидва боки за довірчої ймовірності 95%.

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На початку вересня олігарх і почесний голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі закликав перепросити перед "осетинськими сестрами і братами" за війну 2008 року.

Зазначимо, що Іванішвілі раніше неодноразово заявляв про особисту провину експрезидента Міхеїла Саакашвілі у війні 2008 року.

Заява пролунала за місяць до парламентських виборів у Грузії, де "Грузинська мрія" хоче здобути конституційну більшість, необхідну "в разі відновлення територіальної цілісності Грузії мирним шляхом".

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