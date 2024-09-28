В Грузии не поддерживают "извинения" перед осетинами за войну 2008 года

Подавляющее большинство избирателей Грузии не поддерживают мнение олигарха и основателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о том, что Тбилиси должен извиниться за российско-грузинскую войну 2008 года.

Об этом свидетельствует опрос Edison Research по заказу и при финансовой поддержке оппозиционного грузинского телеканала Formula TV, пишет "Европейская правда".

На вопрос, поддерживаете ли вы высказанную Иванишвили мысль о том, что Грузия должна извиниться "за войну, развязанную предыдущим правительством", 85% ответили отрицательно, остальные 15% ответили утвердительно.

Опрос проходил в течение 10-22 сентября и охватил всю Грузию за исключением оккупированных территорий. В нем приняли участие 1200 грузин, погрешность измерения составляет 2,8% в обе стороны при доверительной вероятности 95%.

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В начале сентября олигарх и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили призвал извиниться перед "осетинскими сестрами и братьями" за войну 2008 года.

Отметим, что Иванишвили ранее неоднократно заявлял о личной вине экс-президента Михеила Саакашвили в войне 2008 года.

Заявление прозвучало за месяц до парламентских выборов в Грузии, где "Грузинская мечта" хочет получить конституционное большинство, необходимое "в случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем".

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