Партія влади Грузії хоче змінити конституцію для "мирного возз'єднання територій"

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" натякнули на плани вносити зміни до конституції задля "мирного возз'єднання територій".

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це йдеться у заяві партії.

"Грузинська мрія" навела серію пояснень, чому партія прагне отримати конституційну більшість на осінніх виборах.

Серед іншого, йдеться про наміри у майбутньому вносити зміни до конституції для "відновлення територіальної цілісності мирним шляхом, щоб система управління і територіальний державний устрій Грузії відповідали новій реальності".

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"У зв’язку з тим, що події довкола Грузії розвиваються дуже динамічно, ми маємо бути готові до такої ситуації у будь-який момент. Враховуючи антидержавницькі підходи опозиції, можна впевнено сказати, що вони будуть виконувати зовнішню задачу і обов’язково будуть виступати проти конституційних змін, необхідних для відновлення територіальної цілісності.

Відповідно, "Грузинській мрії" необхідна конституційна більшість, щоб у разі необхідності ніхто не міг створити перешкоди для необхідних конституційних змін", – йдеться у заяві.

Цей пункт спровокував жорстку реакцію опозиції з припущеннями, що у ньому містяться натяки на таємні перемовини з Москвою і підготовку до якихось поступок.

Також "Грузинська мрія" хоче оголосити неконституційними опозиційний "Єдиний національний рух" і всі його партії-сателіти.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії пройдуть 26 жовтня 2024 року, вперше повністю за пропорційною системою, що підсилює шанси для опозиції.

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