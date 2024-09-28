Росія пригрозила Заходу позовами до Суду ООН через підрив "Північних потоків"

Росія оголосила досудові претензії Німеччині, Данії, Швеції та Швейцарії через, як стверджує, їхню відмову розслідувати диверсію на газогонах "Північні потоки" у вересні 2022 року та заявляє про готовність довести справу до суду.

Про це заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, передає "Європейська правда".

За словами Захарової, Москва офіційно оголосила досудові претензії Німеччині, Данії, Швеції та Швейцарії на підставі Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Речниця МЗС РФ додала, що нині триває обов’язкова досудова стадія врегулювання спору, передбачена конвенціями.

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"Якщо питання не буде вирішене на цій стадії, тоді Російська Федерація має намір перевести справу в судову площину і звернутися до Міжнародного суду ООН у зв'язку з порушенням зазначеними країнами своїх конвенційних зобов'язань", – пригрозила вона.

Також Захарова не виключила, що Москва подасть позови й проти інших держав, "які можуть мати стосунок до підриву "Північних потоків".

Газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що транспортували газ дном Балтійського моря, підірвали у вересні 2022 року.

Москва неодноразово заявляла, що атаку здійснили Сполучені Штати і Велика Британія. Обидві країни заперечували ці звинувачення.

Розслідування диверсії нині веде лише Німеччина, яка у серпні заявила, що видала ордер на арешт українського інструктора з дайвінгу. Той нібито був на території Польщі, але встиг виїхати до України.

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