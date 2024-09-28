Россия пригрозила Западу исками в Суд ООН из-за подрыва "Северных потоков"

Россия объявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии из-за, как утверждает, их отказа расследовать диверсию на газопроводах "Северные потоки" в сентябре 2022 года и заявляет о готовности довести дело до суда.

Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает "Европейская правда".

По словам Захаровой, Москва официально объявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Пресс-секретарь МИД РФ добавила, что сейчас идет обязательная досудебная стадия урегулирования спора, предусмотренная конвенциями.

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"Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный суд ООН в связи с нарушением указанными странами своих конвенционных обязательств", – пригрозила она.

Также Захарова не исключила, что Москва подаст иски и против других государств, "которые могут иметь отношение к подрыву „Северных потоков".

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", транспортировавшие газ по дну Балтийского моря, были взорваны в сентябре 2022 года.

Москва неоднократно заявляла, что атаку совершили Соединенные Штаты и Великобритания. Обе страны отрицали эти обвинения.

Расследование диверсии сейчас ведет только Германия, которая в августе заявила, что выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу. Тот якобы был на территории Польши, но успел выехать в Украину.

Детали этого дела читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.