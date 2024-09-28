Глава МЗС Чехії планує подати у відставку на тлі урядової кризи

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вирішив скоротити відрядження до США, де триває тиждень високого рівня ООН, і на початку наступного тижня подасть у відставку на тлі провалу його рідної партії, "Піратів", на місцевих виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Чеське телебачення.

Після вкрай невдалих для себе результатів виборів до регіональних органів влади минулими вихідними "Пірати" почали голосування за те, чи вийти їм із урядової коаліції. Це збіглось із відставкою лідера "Піратів" Івана Бартоша, а також його звільненням із посади віцепрем’єра Чехії з питань діджиталізації.

Формально внутрішньопартійне голосування за те, чи вийти з коаліції, триватиме до кінця понеділка, 30 вересня, але нинішнє керівництво "Піратів" каже, що це вже вирішене питання.

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На цьому тлі глава чеського МЗС Ліпавський, призначений на цю посаду за квотою "Піратів", вирішив перервати відрядження у США. До Чехії він повернеться в неділю, а вже в понеділок зустрінеться з прем’єр-міністром Петером Фіалою та подасть заяву про відставку.

Також Ліпавський, незгодний із рішенням "Піратів" вийти з коаліції, заявив про наміри покинути партію та не входити до жодної іншої політсили. У ЗМІ на цьому тлі лунали припущення, що його можуть залишити в уряді в статусі безпартійного, але офіційно невідомо, чи збереже Ліпавський посаду за такого сценарію.

Аби вирішити політичну кризу, президент Чехії Петр Павел також прийме глав усіх п'яти партій коаліції – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN і "Піратів" – у своїй резиденції в понеділок, 30 вересня.

Раніше "ЄвроПравда", аналізуючи результати регіональних виборів у Чехії, писала, що в разі можливого виходу "Піратів" з урядової коаліції на квоту міністра закордонних справ претендуватиме партія ТОР 09 – однієї з найбільш проукраїнських у чеському політикумі.

Нагадаємо, 20-21 вересня в Чехії відбулись регіональні вибори та переобрання третини Сенату (верхньої палати парламенту), в результаті чого перемогу здобула партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO.

Бабіш скептично ставиться до військової підтримки України.

Більше про те, чому проукраїнська коаліція Чехії може втратити владу, читайте в матеріалі "ЄвроПравди".