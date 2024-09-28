Глава МИД Чехии планирует подать в отставку на фоне правительственного кризиса

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский решил сократить командировку в США, где проходит неделя высокого уровня ООН, и в начале следующей недели подаст в отставку на фоне провала его родной партии, "Пиратов", на местных выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Чешское телевидение.

После крайне неудачных для себя результатов выборов в региональные органы власти в минувшие выходные "Пираты" начали голосование за то, выйти ли им из правительственной коалиции. Это совпало с отставкой лидера "Пиратов" Ивана Бартоша, а также его увольнением с должности вице-премьера Чехии по вопросам диджитализации.

Формально внутрипартийное голосование за то, выйти ли из коалиции, продлится до конца понедельника, 30 сентября, но нынешнее руководство "Пиратов" говорит, что это уже решенный вопрос.

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На этом фоне глава чешского МИД Липавский, назначенный на эту должность по квоте "Пиратов", решил прервать командировку в США. В Чехию он вернется в воскресенье, а уже в понедельник встретится с премьер-министром Петером Фиалой и подаст заявление об отставке.

Также Липавский, несогласный с решением "Пиратов" выйти из коалиции, заявил о намерениях покинуть партию и не входить ни в одну другую политсилу. В СМИ на этом фоне звучали предположения, что его могут оставить в правительстве в статусе беспартийного, но официально неизвестно, сохранит ли Липавский должность при таком сценарии.

Чтобы решить политический кризис, президент Чехии Петр Павел также примет глав всех пяти партий коалиции – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN и "Пиратов" – в своей резиденции в понедельник, 30 сентября.

Ранее "ЕвроПравда", анализируя результаты региональных выборов в Чехии, писала, что в случае возможного выхода "Пиратов" из правительственной коалиции на квоту министра иностранных дел будет претендовать партия ТОР 09 – одной из самых проукраинских в чешском политикуме.

Напомним, 20-21 сентября в Чехии состоялись региональные выборы и переизбрание трети Сената (верхней палаты парламента), в результате чего победу одержала партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO.

Бабиш скептически относится к военной поддержке Украины.

Больше о том, почему проукраинская коалиция Чехии может потерять власть, читайте в материале "ЕвроПравды".