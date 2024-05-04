Експрем’єр Чехії назвав піар-заходом ініціативу уряду щодо боєприпасів для України

Голова руху ANO, експрем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що критикує не допомогу Україні, а непрозорість нинішньої чеської ініціативи щодо боєприпасів, яку він сприймає насамперед як гігантську піар-кампанію.

Бабіш написав це у відповідь на лист міністра оборони Яни Чернохової, в якому вона звинуватила колишнього прем'єр-міністра в нападках на ініціативу щодо боєприпасів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У вівторковому листі до Бабіша Чернохова написала, що його безпідставні нападки публічно шкодять Чеській Республіці. У листі вона хотіла нагадати, що питання оборони і безпеки Чеської Республіки повинні залишатися осторонь від політичної боротьби. За її словами, Бабіш намагається створити враження, що ініціатива є якимось шахрайством, щоб отримати голоси виборців. У той же час, ініціатива є унікальною формою допомоги Україні, додала вона.

Бабіш у своїй відповіді написав, що рух ANO ніколи не ставив під сумнів допомогу Україні.

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"Так само ми ніколи не заперечували, що Росія є явним агресором, і ми також неодноразово однозначно засуджували цей акт тероризму", – сказав він. Однак, рух вважає ініціативу щодо боєприпасів непрозорою, додав він.

"Я бачу в цьому, перш за все, гігантську піар-акцію, – сказав він. Якби головною метою була справді допомога Україні, то про цю акцію не говорили б з лютого, а лише після доставки допомоги, написав голова АНО.

Він просить відповісти на такі питання, як, наприклад, скільки коштували боєприпаси чеським платникам податків, або чому уряд не здійснює закупівлі через державні підприємства. "Яка була валова маржа на кожному артилерійському снаряді? Як ви гарантуєте, що торговці зброєю отримують розумний прибуток і не зловживають ситуацією воєнного стану?", – запитує він. Його також цікавить, чи будуть боєприпаси перероблятися в Чехії і перевозитися чеською територією.

Нагадаємо, в середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.