Довибори в Сенат Чехії: Партія експрем’єра перемогла, але коаліція зберегла більшість

За підсумками переобрання третини складу Сенату – верхньої палати парламенту Чехії – у двох турах виборів 20-21 та 27-28 вересня урядова коаліція п’яти партій зберігає більшість, але партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO покращила результат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

За попередніми підрахунками, рух ANO Бабіша отримав загалом вісім із 27 місць у Сенаті, які переобирали на останніх виборах – два в першому турі й шість у другому. Це найбільший результат для окремої партії.

У такому разі ANO разом із Соціал-демократичною партією Чехії матимуть 13 сенаторів замість нинішніх шести.

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Водночас п’ять партій урядової коаліції Чехії здобули 15 сенаторів, що дозволить їй зберегти більшість у верхній палаті парламенту.

Найбільше мандатів отримала партія ODS прем’єра Петра Фіали – шість, п’ять мандатів – у руху "Мери та незалежні", два – у християнських демократів KDU-ČSL, а у ліберал-консерваторів TOP 09 опинився один мандат.

Чеські комуністи, які на регіональних виборах у складі лівого блоку показали гарний результат, не змогли завести свого кандидата до Сенату.

Натомість до парламенту вперше потрапить ультраправа популістська партія "Присяга" (Přísaha), чий лідер Роберт Шлахт переміг у Бржецлаві й стане сенатором.

Прем’єр Чехії Петр Фіала після публікації перших результатів довиборів до Сенату вже встиг заявити, що урядова коаліція перемогла опозицію.

Нагадаємо, 20-21 вересня в Чехії відбулись регіональні вибори та переобрання третини Сенату (верхньої палати парламенту), в результаті чого перемогу здобула партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO.

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