Довыборы в Сенат Чехии: Партия экс-премьера победила, но коалиция сохранила большинство

По итогам переизбрания трети состава Сената – верхней палаты парламента Чехии – в двух турах выборов 20-21 и 27-28 сентября правительственная коалиция пяти партий сохраняет большинство, но партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO улучшила результат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

По предварительным подсчетам, движение ANO Бабиша получило всего восемь из 27 мест в Сенате, которые переизбирали на последних выборах – два в первом туре и шесть во втором. Это самый большой результат для отдельной партии.

В таком случае ANO вместе с Социал-демократической партией Чехии будут иметь 13 сенаторов вместо нынешних шести.

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В то же время пять партий правительственной коалиции Чехии получили 15 сенаторов, что позволит ей сохранить большинство в верхней палате парламента.

Больше всего мандатов получила партия ODS премьера Петра Фиалы – шесть, пять мандатов – у движения "Мэры и независимые", два – у христианских демократов KDU-ČSL, а у либерал-консерваторов TOP 09 оказался один мандат.

Чешские коммунисты, которые на региональных выборах в составе левого блока показали хороший результат, не смогли завести своего кандидата в Сенат.

Зато в парламент впервые попадет ультраправая популистская партия "Присяга" (Přísaha), чей лидер Роберт Шлахт победил в Бржецлаве и станет сенатором.

Премьер Чехии Петр Фиала после публикации первых результатов довыборов в Сенат уже успел заявить, что правительственная коалиция победила оппозицию.

Напомним, 20-21 сентября в Чехии состоялись региональные выборы и переизбрание трети Сената (верхней палаты парламента), в результате чего победу одержала партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO.

Больше о том, почему проукраинская коалиция Чехии может потерять власть, читайте в материале "ЕвроПравды".