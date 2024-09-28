Прем’єр Польщі: Під час ліквідації наслідків повеней жоден бобер не постраждав

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск на позачерговому засіданні уряду в суботу, 28 вересня, прокоментував свої слова про можливість відстрілювати бобрів, які руйнують протипаводкові загорожі, що викликали резонанс у країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Під час засідання Туск порушив тему бобрів, яка "перетворилася на національну дискусію і досить серйозну емоцію, яку я добре розумію". Він додав, що за попереднього уряду в Польщі "понад 8 тисяч бобрів відправили на той світ".

"Західнопоморський воєвода зараз звернувся під час цієї повені з проханням про можливість стрільби в ситуації, коли буде виявлено, що дамба перебуває під загрозою через роботу бобрів", – пояснив прем’єр Польщі.

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Він водночас додав, що "жоден бобер не постраждав", з чого випливає, що бобрів так і не відстрілювали.

На додачу Туск оголосив, що відтепер на нових протипаводкових конструкціях будуть встановлювати захисті сітки, аби бобри не могли робити їм шкоди.

"Якщо коротко, то все буде добре, пане бобре. Не буде ніяких підстав для того, щоб бити на сполох", – підсумував глава польського уряду.

Нагадаємо, позаминулого тижня Дональд Туск заявив про необхідність боротись із бобрами, які знищують зведені для стримування води вали.

У 2022 році бобрів звинувачували у прориві дамби в Західнопоморському воєводстві Польщі, в результаті чого через підвищення рівня води обвалився міст з ділянкою дороги обласного значення.